Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Театры начнут продавать билеты с 1 августа 

News.ru и ещё 9 1 час назад
Театры начнут продавать билеты с 1 августа
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Театры возобновят продажу билетов на спектакли с 1 августа. Это предусмотрено планом Минкульта по выходу учреждений из режима самоограничения.
Первые спектакли запланированы на середину сентября, но это при условии, что ограничения не продлятся после 1 июня. Возобновление работы театров пройдёт в несколько этапов, пишут «Известия».
В период с 15 июня по 15 июля, когда у театров запланирован традиционный отпуск, пройдёт глобальная дезинфекция всех помещений. После этого начнутся репетиции.
Предусмотрена адресная работа театров с теми зрителями, которые не стали отказываться от билетов на отменённые постановки. Им дано право выбрать первыми даты посещения театров и места в зале.
Ранее NEWS.ru сообщал, что министр культуры Ольга Любимова рассказала, как будет организована работа российских музеев и театров после ослабления ограничений по COVID-19. По словам чиновницы, зрителей театральных постановок начнут рассаживать в шахматном порядке, а в музеях появится квота на пространство для одного посетителя.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса пожаловались на свои пенсии
News.ru: последние новости
Эксперты оценили возможность наступления в РФ «вторых 90-х» Эксперты оценили возможность наступления в РФ «вторых 90-х» Главврач тульской больницы похвалила ставшую звездой Интернета медсестру Главврач тульской больницы похвалила ставшую звездой Интернета медсестру Путин: дистанционное обучение оправдало себя Путин: дистанционное обучение оправдало себя
Комментарии
Общество , Другое , Ольга Любимова , Минкультуры , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
«На кону большие деньги и власть над человечеством»
«На кону большие деньги и власть над человечеством»
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
Видео
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
00:46
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
Происшествия
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
01:01
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
Общество
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
00:26
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
Политика
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
01:17
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
Происшествия Криминал
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
06:20
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
02:20
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
Происшествия Криминал
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
01:38
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
Происшествия
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
01:16
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
Общество
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
01:35
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
Общество
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
02:11
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение