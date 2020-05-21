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Появились новые фото «медсестры в купальнике» 

Вероника Полынина 8 минут назад
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
Фото: соцсети
В Сети появились фотографии «медсестры в бикини» без защитного костюма, маски и очков.
Снимки были опубликованы в Twitter Алексея Лазуткина.
«Вот так выглядит медсестра тульской больницы», — написал Лазуткин в описании к фотографиям.
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ опубликовали фотографию медсестры инфекционного госпиталя в Туле. Она зашла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, под которым был только купальник. Позже стало известно, что девушка не рассчитывала, что спецодежда будет настолько прозрачной. Медик также объяснила свой поступок тем, что в костюме слишком жарко.
соцсети
Мнения относительно наряда медсестры разделились: руководство госпиталя сделало сотруднице замечание, тогда как интернет-пользователи встали на ее защиту и сошлись во мнении, что внешний вид медсестры вызвал у пациентов желание жить.
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Общество , Алексей Лазуткин
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