Появились новые фото «медсестры в купальнике» 

В Сети появились фотографии «медсестры в бикини» без защитного костюма, маски и очков.
Снимки были опубликованы в Twitter Алексея Лазуткина.
«Вот так выглядит медсестра тульской больницы», — написал Лазуткин в описании к фотографиям.
Вот так выглядит медсестра Тульской больницы pic.twitter.com/NzdIg6CsWO— Алексей Лазуткин (@lazutkin_88) May 21, 2020
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ опубликовали фотографию медсестры инфекционного госпиталя в Туле. Она зашла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, под которым был только купальник. Позже стало известно, что девушка не рассчитывала, что спецодежда будет настолько прозрачной. Медик также объяснила свой поступок тем, что в костюме слишком жарко.
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Мнения относительно наряда медсестры разделились: руководство госпиталя сделало сотруднице замечание, тогда как интернет-пользователи встали на ее защиту и сошлись во мнении, что внешний вид медсестры вызвал у пациентов желание жить.