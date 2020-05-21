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Найден способ сделать российские города безопаснее 

Lenta.ru и ещё 1 39 минут назад
Найден способ сделать российские города безопаснее
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал способ сделать российские города безопаснее. По его мнению, именно открытые пространства формируют безопасную среду, а вовсе не заборы. Об этом Кузнецов рассказал в ходе онлайн-конференции по градостроительной политике столицы.
«Убеждение, что заборы способствуют большей безопасности — это распространенные клише и штамп, не имеющие ничего общего с действительностью. На самом деле именно открытое пространство формирует безопасную среду. Весь мировой опыт это подтверждает», — подчеркнул архитектор.
Кузнецов отметил, что заборы также способствуют криминогенной обстановке, поскольку люди не видят друг друга, а в случае противоправной ситуации не могут прийти на помощь.
Ранее Москва заняла 37-е место из 60 в рейтинге самых безопасных городов мира. В первой тройке оказались Токио, Сингапур и Осака. Оценивались такие показатели, как цифровая безопасность, здравоохранение, безопасная инфраструктура и личная безопасность.
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Общество , Сергей Кузнецов , Москва
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