Микробиом россиян может быть причиной низкой смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. Об этом врач Александр Мясников заявил в эфире YouTube-шоу «Соловьев. Live».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Мясников назвал смертность пациентов с коронавирусной инфекцией в России низкой, а сам этот факт — русским чудом. Вчера он объяснил, что подразумевал не только Россию, но и другие страны бывшего Советского Союза.

Главный врач московской Городской клинической больницы имени Жадкевича (ГКБ №71) признался, что не знает точную причину низкой смертности от COVID-19 в стране.

«Что-то здесь есть, я не знаю что. Может быть, это БЦЖ (вакцина против туберкулеза. — Прим. ред.), может быть, наш микробиом, уровень вакцинации», — не исключил он.

Кроме того, Мясников допустил, что на ситуацию влияет тот факт, что в России есть возможность рассредоточить больных коронавирусной инфекцией на разных площадках, потому что больничных коек на душу населения намного больше, чем в Европе, и они рассредоточены.

Также он подчеркнул, что власти России не правят статистику смертности пациентов с COVID-19.