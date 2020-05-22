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Доктор Мясников назвал причину «русского чуда» во время коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 24 минуты назад
Мясников назвал причину «русского чуда» во время COVID-19
Фото: сайт Александра Мясникова
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал причины «русского чуда» во время коронавируса. Об этом он рассказал в эфире YouTube-каналу «Соловьев Live».
Мясников затруднился объяснить причину низкой смертности от COVID-19 в стране, однако напомнил о своем высказывании о «русском чуде». По его мнению, данный феномен характерен не только для России, но и для других стран бывшего СССР. «Если мы узнаем, в чем дело, тогда, может быть, весь мир найдет лекарство или оружие против COVID-19. Что-то здесь есть, я не знаю что. Может быть, это БЦЖ, может быть, наш микробиом, уровень вакцинации», — сказал доктор.
Он предположил, что одной из причин «русского чуда» может быть большое число стационаров и их рассредоточенность, что позволило избежать внутрибольничных заражений. Также в России меньше домов престарелых, в отличие от Италии. Однако все эти причины не могут объяснить десятикратную разницу в смертности в России и в Европе.
Врач отверг предположения о неточности статистики, подчеркнув, что в стране строго относятся к «играм» с данными по смертности.
11 апреля Мясников впервые заявил о «русском чуде» в связи с эпидемией коронавируса. «У нас смертность от коронавируса намного ниже, чем от гриппа, и на порядки ниже, чем от других пневмоний», — сказал медик. Он отметил, что российская система здравоохранения может оказаться более приспособленной к экстремальным ситуациям.
Мясников с 2010 года работает главным врачом больницы №71 имени Жадкевича. Доктор регулярно появляется в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», а также ведет трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live».
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Общество , Александр Мясников
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