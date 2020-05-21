Сбербанк узнал, как россияне избегают бытовых конфликтов во время самоизоляции 

Сбербанк и компании его экосистемы проанализировали, как россияне избегают бытовых конфликтов в семьях и с партнерами, оставаясь на самоизоляции.

Опрос, проведенный Сбербанком на портале «Рамблер» с 11 по 15 мая, показал, что между членами семьи, которые находятся на самоизоляции вместе, ссоры, бытовые конфликты в 19% случаев происходят часто, в 33% — иногда, а 48% участников опроса вообще не ссорятся.

На вопрос, что становится причиной таких ссор, 24% назвали бытовые проблемы: неаккуратность, завышенные требования членов семьи или свои собственные. 16% опрошенных раздражались от того, что приходится находиться в замкнутом помещении. Денежные вопросы становились предметом ссор в 11% случаев. Еще 7% назвали причиной бытовых конфликтов повышенную нагрузку: приходится работать на удаленке, заниматься детьми и хозяйством; 6% — отсутствие взаимопомощи со стороны членов семьи, 5% — плохое поведение детей. 2% мешает на карантине невозможность сосредоточиться во время работы. 29% указало иные причины.

Участники опроса рассказали о том, как они разрешают такие конфликты. Так, 40% достаточно просто обсудить проблему/посмотреть ТВ, почитать книгу и т. п. 23% никак не пытаются помириться: все обижаются, ссоры затягиваются на несколько дней. 10% опрошенных запираются в отдельной комнате/на балконе/в туалете, а 8% звонят по телефону или используют мессенджер, чтобы поговорить с друзьями и родными.

В семьях у 7%, чтобы выпустить пар, колотят посуду и кричат, а еще столько же участников выходят прогуляться с собакой или в магазин. У 5% опрошенных во время ссор доходит до рукоприкладства.

При этом 65% тех, кто принял участие в опросе, переживают самоизоляцию в квартире, 19% — в доме или на даче, а у 16% ничего не изменилось, они работают.

Ольга Маркина , клинический психолог, к.п.н., руководитель супервизорской поддержки специалистов «Горячая линия COVID-19» сервиса DocDoc:

«Стратегии разрешения семейных конфликтов могут быть продуктивными и деструктивными. Доминирование обречено на неуспех, так как потребности партнера игнорируют (5%), избегание приводит к временному затуханию конфликта, но он переходит в хронический (10-23%), уступчивость ведет к постоянной подавленности одного из партнеров, дисбалансу в отношениях (7%). Путь взаимных уступок более продуктивен, даже если для этого вначале нужно «выпустить пар» и побить посуду (7%). Для разрешения семейных конфликтов лучше всего сотрудничество, когда семья ищет решение, устраивающее всех. Ответы демонстрируют, что именно этот непростой, но самый эффективный путь выбирает 40% респондентов.