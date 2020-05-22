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Определена очередность вакцинации россиян от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 11 26 минут назад
В России вакцинация от коронавируса начнется с граждан из группы риска. Очередность определила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Первыми, по общим правилам, будут прививать наиболее уязвимых к COVID-19 россиян в том случае, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины. При этом Попова пояснила, что большое количество вакцины сложно выработать сразу.
«Если будет такая возможность [производить много вакцин], а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения Российской Федерации», — сказала глава Роспотребнадзора.
21 мая глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал сроки появления вакцины от коронавируса для широкого применения. Так, первые результаты разработки вакцины от коронавируса широкого применения могут появиться уже в конце июля. «Сегодня несколько разработчиков ведут свои изыскания по данному направлению, и уже идут доклинические испытания», — сказал он, отметив, что пока все идет по графику, никаких сбоев нет.
По последним данным, всего в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.
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Общество , Видео , Другое , Анна Попова , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , РИА Новости
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