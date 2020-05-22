Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Странная тяга к власти»: Познер осудил Михалкова 

Павел Тиунов и ещё 1 1 час назад
Владимир Познер в интервью «Собеседнику» заявил, что программа «Бесогон-ТВ» Никиты Михалкова о грядущей всеобщей чипизации человечества могла оказаться вредна для зрителей, которые поверили в то, что говорил режиссер. При этом телеведущий обвинил авторов выпуска в необъективности и преследовании определенных политических целей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», с эфира телеканала «Россия-24» были сняты два выпуска программы «Бесогон-ТВ» режиссера Никиты Михалкова о чипизации населения Земли, которая, по мнению авторов, инициируется американским миллиардером Биллом Гейтсом.
Программу Михалкова сняли с эфира. Он нашел выход
Чипы в телах людей якобы необходимы для тотального управления человечеством. Михалков, комментируя разрыв отношений с телеканалом, заявил, что выпуски программы будут доступны в YouTube.
«Думаю, многие поверили в заявления Никиты Михалкова о чипизации. И это не смешно», — отреагировал на ситуацию телеведущий Владимир Познер.
Он отметил, что доверчивым зрителям подобные программы могут нанести вред. По словам Познера, авторы «Бесогон-ТВ» проявили необъективность в изложении информации, поскольку, обсуждая вопрос чипизации, организованной Биллом Гейтсом, необходимо было добиться комментария американского миллиардера по означенному вопросу.
Познер полагает, что у Михалкова есть «странная тяга к власти», а своими программами режиссер достигает определенных политических целей.
Комментарии 40
Общество , Видео , Билл Гейтс , Владимир Познер , Никита Михалков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Харламов продолжил издеваться над Гузеевой
Харламов продолжил издеваться над Гузеевой
«Он не помнит людей, не помнит события»
«Он не помнит людей, не помнит события»
В семье Юлии Дробот произошла трагедия
В семье Юлии Дробот произошла трагедия
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
Магнитное поле Земли начало ослабевать
Магнитное поле Земли начало ослабевать
Видео
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
03:23
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
Общество
Новая линия по производству масок попала на видео
01:42
Новая линия по производству масок попала на видео
Общество
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
00:46
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
Происшествия
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
01:01
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
Общество
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
00:26
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
Политика
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
01:17
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
Происшествия Криминал
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
06:20
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение