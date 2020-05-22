«Странная тяга к власти»: Познер осудил Михалкова 

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Владимир Познер в интервью «Собеседнику» заявил, что программа «Бесогон-ТВ» Никиты Михалкова о грядущей всеобщей чипизации человечества могла оказаться вредна для зрителей, которые поверили в то, что говорил режиссер. При этом телеведущий обвинил авторов выпуска в необъективности и преследовании определенных политических целей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», с эфира телеканала «Россия-24» были сняты два выпуска программы «Бесогон-ТВ» режиссера Никиты Михалкова о чипизации населения Земли, которая, по мнению авторов, инициируется американским миллиардером Биллом Гейтсом

Чипы в телах людей якобы необходимы для тотального управления человечеством. Михалков, комментируя разрыв отношений с телеканалом, заявил, что выпуски программы будут доступны в YouTube.

«Думаю, многие поверили в заявления Никиты Михалкова о чипизации. И это не смешно», — отреагировал на ситуацию телеведущий Владимир Познер.

Он отметил, что доверчивым зрителям подобные программы могут нанести вред. По словам Познера, авторы «Бесогон-ТВ» проявили необъективность в изложении информации, поскольку, обсуждая вопрос чипизации, организованной Биллом Гейтсом, необходимо было добиться комментария американского миллиардера по означенному вопросу.

Познер полагает, что у Михалкова есть «странная тяга к власти», а своими программами режиссер достигает определенных политических целей.