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Стало известно, насколько трудно россиянам оплачивать ЖКУ 

Лера Букина 1 час назад
Стало известно, насколько трудно россиянам оплачивать ЖКУ
Фото: ТАСС
Россияне приняли участие в новом опросе Аналитической службы Рамблера. Им был задан вопрос: «Насколько проблематично для вас стало платить налоги и оплачивать ЖКУ?».
65% проголосовавших буквально не знают, чем им платить.
«Признаюсь, что просто нечем платить — настолько проблематично», — прокомментировали они.
30% опрошенных ответили, что в последнее время им стало труднее это делать, однако пока им удается платить.
5% россиян признались в том, что денежные средства на это у них имеются.
В опросе приняли участие 8533 человека.
Россиян следует освободить от уплаты налогов и жилищно-коммунальных услуг из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Такова, как сообщает News.ru, инициатива фракции КПРФ в Законодательном собрании Оренбургской области.
Некоторое время назад коммунисты внесли на рассмотрение оренбургского Заксобрания проект обращения к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру России Михаилу Мишустину.
В нем предлагается освободить россиян от уплаты налогов на период действия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, и компенсировать им оплаченные жилищно-коммунальные услуги.
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Комментарии 1
Общество , Михаил Мишустин , Владимир Путин , КПРФ
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