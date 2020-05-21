Стало известно, насколько трудно россиянам оплачивать ЖКУ 

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Россияне приняли участие в новом опросе Аналитической службы Рамблера. Им был задан вопрос: «Насколько проблематично для вас стало платить налоги и оплачивать ЖКУ?».

65% проголосовавших буквально не знают, чем им платить.

«Признаюсь, что просто нечем платить — настолько проблематично», — прокомментировали они.

30% опрошенных ответили, что в последнее время им стало труднее это делать, однако пока им удается платить.

5% россиян признались в том, что денежные средства на это у них имеются.

В опросе приняли участие 8533 человека.

Россиян следует освободить от уплаты налогов и жилищно-коммунальных услуг из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Такова, как сообщает News.ru, инициатива фракции КПРФ в Законодательном собрании Оренбургской области.

Некоторое время назад коммунисты внесли на рассмотрение оренбургского Заксобрания проект обращения к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру России Михаилу Мишустину

В нем предлагается освободить россиян от уплаты налогов на период действия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, и компенсировать им оплаченные жилищно-коммунальные услуги.