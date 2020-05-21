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Бизнес на паранойе о конце света. В России пошла массовая мода на бункеры 

РИА Новости 32 минуты назад
Как в России делают бизнес на паранойе о конце света
Фото: CC BY-SA 2.0 / bertknot / Bunker 599
Одни скупают гречку, а другие — целые бункеры. Причем спрос на такие укрытия среди богатых россиян растет, что называется, не по дням, а по часам. Строят на случай эпидемии, войны, а может, и нашествия зомби.
Когда в 2012 году весь мир ожидал конца света, производители бункеров, ковчегов и других укрытий существенно увеличили свою выручку. В США, например, откуда и пошла мода на бункеры.
Так, компания Vivos, чутко реагируя на запросы общества перед наступлением Армагеддона, быстро перешла от строительства подземных укрытий класса люкс к производству убежищ эконом-класса. Каждый из них можно было купить за 9 тысяч долларов. При этом предлагали и более дорогие и комфортные варианты.
Сегодня на фоне пандемии коронавируса наблюдается очередной бум на рынке бункеров. Состоятельные россияне готовы выложить за укрепленные сооружения сотни тысяч, а то и миллионы долларов. Если в довирусные времена этот рынок оценивался примерно в 200 миллионов рублей, когда строилось 10 бункеров в год, то сегодня, по данным "Спецгеопроекта" возводится в среднем по три укрытия в месяц. Стоит такой полноценный бункер от 10 миллионов рублей, сообщает Forbes.
Некоторые любители люксовых удобств предпочитают подземные укрытия американского производства. Как пишет Forbes, только в этом году гражданам России американский производитель Rising S Company продал два убежища, которые были полностью оборудованы, в том числе и установкой по фильтрации ядерных частиц. Обошлось такое подземное убежище в 150 тысяч долларов.
О заявках со стороны клиентов из России сообщили и в калифорнийской компании Vivos. Там отметили, что спрос на изготовление бункеров после начала пандемии увеличился более чем на тысячу процентов. Причем есть заказчики, которые уже не довольствуются укрытиями на родине и стремятся спрятаться где-нибудь подальше. В тех же Соединенных Штатах, как выяснил РБК.
Главное — не забыть ключ от входа в бункер, как это случилось с одним из миллиардеров в Новой Зеландии. Ему, правда, повезло: он смог связаться с техасским офисом предприятия, которое создало это укрытие, и восстановить комбинацию цифр.
А кому-то, может, так не повезет или связь пропадет под толщиной бетонных стен. Технологии ведь, это дело такое, они живут по своим законам. И получится, что прячешься от одного, а погибнешь совсем от другого. Или, когда наконец-то выберешься наружу, то людей там и не найдешь. Одни зомби с пришельцами.
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Общество , Статьи , Forbes , США
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