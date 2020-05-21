Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депздрав опроверг планы изолировать людей с иммунитетом к COVID-19 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Депздрав решил судьбу людей с иммунитетом к COVID-19
Фото: РИА Новости
Сообщения СМИ о том, что власти Москвы собираются изолировать людей с выявленным иммунитетом к коронавирусной инфекции COVID-19, не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы.
«Информация не соответствует действительности. Якобы утверждённых алгоритмов, о которых говорится в материалах, не существует», — говорится в сообщении.
Там отметили, что пациентам с иммуноглобулинами G, которые говорят об иммунитете к вирусу, «никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются».
«Тем не менее, такой результат теста говорит о том, пациент был инфицирован и возможно перенёс инфекцию в скрытой форме. При этом есть риск, что вирус в организме может ещё какое-то время присутствовать», — добавили в ведомстве.
По словам Алексея Мазуса, главного внештатного специалиста по ВИЧ-инфекции, руководителя Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД ДЗМ, пациенты, у которых выявлены антитела, «могут некоторое время представлять опасность для окружающих».
«Поэтому им рекомендуется временно минимизировать контакты. Это профилактическая мера, и решение о необходимости самоизоляции принимает сам человек», — пояснил специалист.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса пожаловались на свои пенсии
RT на русском: последние новости
Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года отложат Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года отложат В Подмосковье планируют открыть МФЦ с 25 мая В Подмосковье планируют открыть МФЦ с 25 мая Власти объяснили стоянку новых иномарок «в челябинском лесу» Власти объяснили стоянку новых иномарок «в челябинском лесу»
Комментарии
Общество , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Видео
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
01:17
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
Происшествия Криминал
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
06:20
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
02:20
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
Происшествия Криминал
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
01:38
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
Происшествия
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
01:16
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
Общество
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
01:35
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
Общество
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
02:11
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
Общество
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
01:10
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
Происшествия
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
01:44
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
В мире
Появилось видео выпавшего в Москве 20-го мая снега
01:08
Появилось видео выпавшего в Москве 20-го мая снега
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение