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Пока вы дома: названо вероятное число переболевших COVID–19 в РФ 

Дарья Зарецкая 41 минуту назад

"Мир изменился навсегда": Медведев сделал заявление

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о том, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно. Об этом сообщает ТАСС.

Названо вероятное число переболевших COVID–19 в России

Исходя из научных исследований США и Франции можно сделать вывод, что коронавирусом в России могли переболеть около 7 млн человек, заявил главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников.

Навка вылечилась от коронавируса

Знаменитая фигуристка ранее рассказывала поклонникам, что переносит болезнь легче, чем муж Дмитрий Песков.

ВОЗ сделала заявление по поводу ситуации с COVID-19 в Москве

Москва находится только в начале фазы стабилизации по COVID-19, так как заболеваемость еще высокая. Об этом РИА Новости заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Греция извлекла неожиданную пользу из пандемии

Греция с помощью ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса, избавляется от беженцев, отправляя их в Турцию.

Лукашенко предрек месяц «барахтанья» с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране придется еще месяц «барахтаться» с пандемией коронавируса.

Ученые рассказали о второй волне COVID-19

Москва 24/Антон Великжанин
Москва находится только в начале фазы стабилизации по COVID-19, так как заболеваемость еще высокая.

Высокую смертность среди мужчин от COVID-19 объяснили

Москва 24/Антон Великжанин
У пациентов мужского с тяжелой формой COVID-19 вырабатывается меньше защитных белков. К такому выводу пришли китайские ученые.

Россияне назвали главные минусы самоизоляции

Большинство россиян отмечает, что за месяц самоизоляции одной из главных сложностей для них стала нехватка живого общения, следует из результатов исследования Центра изучения потребительского поведения Роскачества.

"Яндекс" выяснил, как жители городов мира выходят из изоляции

Аналитики "Яндекса" в новом исследовании выяснили, как жители городов мира выходят из изоляции.
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Общество , Видео , Мелита Вуйнович , Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Александр Мясников , Александр Лукашенко , ВОЗ , Яндекс , Совет безопасности РФ , РИА Новости , Reuters
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