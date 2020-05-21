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Мясников назвал вероятное число переболевших коронавирусом в России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Названо вероятное число переболевших COVID–19 в России
Фото: vz.ru
Исходя из научных исследований США и Франции можно сделать вывод, что коронавирусом в России могли переболеть около 7 млн человек, заявил главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников.
«Мы знаем, что сегодня реально зараженных во много раз больше и перенесших. Сколько — могу сказать», — сказал он в интервью на YouTube-канале «Cоловьев LIVE».
Мясников отметил, что США и Франция начали тестировать на коронавирус не только людей из групп риска.
«Взяли 2 тыс. человек в Калифорнии подряд и посмотреть — сколько, оказалось — 4,5%. В другом месте… опять взяли несколько тысяч человек оттестировали — еще 5%», — рассказал Мясников.
Он уточнил, что на основании этого делается вывод, что 5% населения переболело коронавирусом.
«Если предположить, что у нас тоже 5% — это 7 млн человек в России», — заключил врач.
Ведущий Владимир Соловьев ранее вступился за Мясникова, который, говоря о коронавирусе, заявил, что «кому положено умереть — помрут».
Напомним, Мясников объяснил свои слова о том, что все люди переболеют коронавирусом, а «кому положено умереть — помрут» тем, что они были вырваны из контекста.
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Комментарии 1
Общество , Владимир Соловьев , Александр Мясников , США , Франция
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