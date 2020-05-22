Доктор Мясников рассказал о мечте встретиться с Путиным 

«Есть ребячливая мечта уже много-много лет — познакомиться лично. Сесть вот так и хотя бы три минуты поговорить», — рассказал он.

По словам Мясникова, с просьбой организовать подобную краткую встречу он обращался к общему с Путиным знакомому из правительства.

«А он мне говорит: "это не игрушки, человек занят"», — заметил доктор.

На это ведущий Владимир Соловьев напомнил врачу, что он был рядом с главой государства во время предвыборного митинг-концерта в Лужниках 3 марта 2018 года, и показал фотографию, на которой их запечатлели рядом в момент исполнения гимна России.

«А я никак не ожидал. Никто не предупреждал, что там будет Владимир Владимирович. Сказали, что будет на свежем воздухе, поэтому у меня очки от солнца потемнее, и вид такой. Я немного растерялся, когда оказался рядом», — отреагировал Мясников.

Он заметил, что у них с Путиным много общего: они практически одного возраста, родились в Санкт-Петербурге и занимались одним и тем же видом спорта.