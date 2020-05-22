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Доктор Мясников рассказал о мечте встретиться с Путиным 

Lenta.ru и ещё 10 1 час назад
Доктор Мясников рассказал о мечте встретиться с Путиным
Фото: РИА Новости
Главный врач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям «России 1» как доктор Мясников, рассказал о давней мечте лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью Владимиру Соловьеву, опубликованном на YouTube.
«Есть ребячливая мечта уже много-много лет — познакомиться лично. Сесть вот так и хотя бы три минуты поговорить», — рассказал он.
По словам Мясникова, с просьбой организовать подобную краткую встречу он обращался к общему с Путиным знакомому из правительства.
«А он мне говорит: "это не игрушки, человек занят"», — заметил доктор.
На это ведущий Владимир Соловьев напомнил врачу, что он был рядом с главой государства во время предвыборного митинг-концерта в Лужниках 3 марта 2018 года, и показал фотографию, на которой их запечатлели рядом в момент исполнения гимна России.
«А я никак не ожидал. Никто не предупреждал, что там будет Владимир Владимирович. Сказали, что будет на свежем воздухе, поэтому у меня очки от солнца потемнее, и вид такой. Я немного растерялся, когда оказался рядом», — отреагировал Мясников.
Он заметил, что у них с Путиным много общего: они практически одного возраста, родились в Санкт-Петербурге и занимались одним и тем же видом спорта.
Мясников с 2010 года работает главным врачом клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича. Доктор был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2018 года и Сергея Собянина — на выборах мэра Москвы. Также снимался в ролике в поддержку поправок в Конституцию России. Регулярно появляется в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», а также ведет трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live».
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Общество , Сергей Собянин , Владимир Соловьев , Александр Мясников , Владимир Путин
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