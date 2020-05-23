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Выход на рынок лекарства от коронавируса ускорят в России 

Популярная механика и ещё 76 11 часов назад
Выход на рынок лекарства от коронавируса ускорят в РФ
Фото: Популярная механика
Клинические испытания японского препарата против гриппа «Фавипиравир», которые разрешили проводить среди пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа в 17 российских лечебных учреждениях, продолжатся после выхода лекарства на рынок. Минздрав России подчеркнул, что исследования займут от полугода до года.
"В этой связи следует отметить, что в соответствии постановлением правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 441 положительные результаты ограниченной программы клинических исследований, позволят инициировать процедуру государственной регистрации с установлением пострегистрационных мер, касающихся, в том числе назначения исследований в пострегистрационном периоде, особых условий мониторинга безопасности применения таких лекарственных препаратов", — приводит РИА Новости выдержку из заявления министерства.
Напомним, препарат «Фавипиравир» был разработан как противогриппозный с эффективностью против тяжёлых инфекций, вызванных высокой вирусной нагрузкой, и ранее был одобрен в качестве противогриппозного препарата в Японии. По данным китайских ученых, препарат показал эффективность при лечении пациентов с COVID-19. Ожидается, что в клинических испытаниях лекарства задействуют свыше 650 пациентов из 11 регионов России.
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Общество , Минздрав РФ , Правительство РФ , РИА Новости
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