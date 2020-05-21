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В Москве погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот 

News.ru и ещё 3 8 минут назад
В семье Юлии Дробот произошла трагедия
Фото: Instagram
Сын актрисы Юлии Дробот трагически погиб в ночь на 21 мая. По словам двоюродного брата, перед смертью подросток находился в нестабильном психическом состоянии.
Инцидент произошёл в 02:00. За два дня до этого погибший и его брат приехали в гости к бабушке, которая живёт на востоке столицы. Родные сразу отметили странное поведение и необоснованную нервозность сына актрисы. К вечеру он успокоился и перед сном сказал брату, что хочет покурить. Он вышел на балкон, однако так и не вернулся в квартиру. Его тело обнаружили под окнами.
Подросток заканчивал девятый класс, увлекался фехтованием и планировал учиться на режиссёра-осветителя. Проблемы с душевным состояниеv у сына актрисы начались после травмы головы, полученной во время драки с хулиганами, которые приставали к девушке на улице, передаёт MK.RU.
Ранее NEWS.ru писал, что единственный сын телеведущей Светланы Моргуновой Максим умер от коронавируса. Он контактировал с заражённым мужчиной, а после сам сдал тест, который показал положительный результат.
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Комментарии
Общество , Светлана Моргунова , Московский комсомолец
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