В семье Юлии Дробот произошла трагедия

В Москве под окнами многоэтажного дома обнаружено тело 15-летнего сына актрисы Юлии Дробот, сообщает «Московский комсомолец». Подросток за несколько минут до смерти выходил на балкон покурить.
Трагедия произошла в квартире бабушки парня, куда он приехал вместе с двоюродным братом. Родственники подростка отметили его нестабильное психическое состояние, однако тревогу бить не стали, поскольку к вечеру он успокоился. Около 2 часов ночи парень решил выйти на балкон покурить и не вернулся. Его тело позже было обнаружено лежащим на земле под окнами.
По данным СМИ, сын Дробот учился в девятом классе, занимался фехтованием, мечтал стать режиссером-осветителем.
Журналисты отмечают, что психическое состояние школьника нарушилось из-за полученных в драке ударов по голове. Парень заступился на улице за девушку, к которой приставали хулиганы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», актриса Раиса Рязанова рассказала, как умирал ее сын. По ее словам, 51-летний артист Данила Перов резко почувствовал холод, а потом захрипел. Прибывшие по вызову медики «скорой помощи» констатировали смерть мужчины. Впоследствии стало известно, что актер скончался из-за оторвавшегося тромба.