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Погиб сын-подросток актрисы Юлии Дробот 

Павел Тиунов и ещё 5 34 минуты назад
В семье Юлии Дробот произошла трагедия
Фото: Instagram
В Москве под окнами многоэтажного дома обнаружено тело 15-летнего сына актрисы Юлии Дробот, сообщает «Московский комсомолец». Подросток за несколько минут до смерти выходил на балкон покурить.
Трагедия произошла в квартире бабушки парня, куда он приехал вместе с двоюродным братом. Родственники подростка отметили его нестабильное психическое состояние, однако тревогу бить не стали, поскольку к вечеру он успокоился. Около 2 часов ночи парень решил выйти на балкон покурить и не вернулся. Его тело позже было обнаружено лежащим на земле под окнами.
По данным СМИ, сын Дробот учился в девятом классе, занимался фехтованием, мечтал стать режиссером-осветителем.
Журналисты отмечают, что психическое состояние школьника нарушилось из-за полученных в драке ударов по голове. Парень заступился на улице за девушку, к которой приставали хулиганы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», актриса Раиса Рязанова рассказала, как умирал ее сын. По ее словам, 51-летний артист Данила Перов резко почувствовал холод, а потом захрипел. Прибывшие по вызову медики «скорой помощи» констатировали смерть мужчины. Впоследствии стало известно, что актер скончался из-за оторвавшегося тромба.
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Общество , Другое , Данила Перов , Раиса Рязанова , Московский комсомолец , Москва
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