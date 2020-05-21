В семье Юлии Дробот произошла трагедия

Москве под окнами многоэтажного дома обнаружено тело 15-летнего сына актрисы Юлии Дробот, сообщает «Московский комсомолец». Подросток за несколько минут до смерти выходил на балкон покурить.

Трагедия произошла в квартире бабушки парня, куда он приехал вместе с двоюродным братом. Родственники подростка отметили его нестабильное психическое состояние, однако тревогу бить не стали, поскольку к вечеру он успокоился. Около 2 часов ночи парень решил выйти на балкон покурить и не вернулся. Его тело позже было обнаружено лежащим на земле под окнами.

По данным СМИ, сын Дробот учился в девятом классе, занимался фехтованием, мечтал стать режиссером-осветителем.

Журналисты отмечают, что психическое состояние школьника нарушилось из-за полученных в драке ударов по голове. Парень заступился на улице за девушку, к которой приставали хулиганы.