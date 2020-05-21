«Бред фантазеров-психов»: доктор «развеял фейк» о масках

Доктор Мясников «развеял фейк» о том, что разные стороны медицинской маски предназначены для разных задач. По его словам, носить маску можно любой стороной — главное, чтобы к носу плотно прилегал фиксатор. Микробы же будут скапливаться одинаково «как на синей, так и на белой поверхности». По словам Мясникова, обратное утверждают «фантазеры-психи».

Телеведущий, врач Александр Мясников, возглавляющий Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, назвал бредом сведения о том, что разные стороны одноразовых медицинских масок предназначаются для разных целей. Об этом он высказался в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале стопкоронавирус.рф.

«Новая фишка от теоретиков заговора или просто от фантазеров-психов — якобы, если вы больны, маску нужно носить белой стороной к лицу, а если хотите защитить себя, наоборот, наружу. Конечно, это бред», — заявил доктор Мясников.

Маску можно носить любой стороной, подчеркнул он. Самое главное — чтобы фиксатор плотно прилегал к носу. Микробам же все равно, на какой стороне маски скапливаться — на синей или на белой. Врач добавил, что эту информацию подтверждает и МЧС России . Ранее в интернете периодически появлялись сообщения о том, какой стороной якобы лучше носить маску.

Министерство здравоохранения России еще в середине весны публиковало инструкцию о том, как правильно носить защитную маску, чтобы предотвратить заражение коронавирусной инфекцией.

«Какой стороной внутрь носить медицинскую маску — непринципиально», — говорится в материале.

Однако важно при этом соблюдать правила ношения — менять обычную маску каждые два часа, тщательно закреплять ее на лице, не оставляя зазоров (если у маски есть гибкая, гнущаяся часть — ее надо слегка прижать к переносице, чтобы она плотно и удобно сидела).

Нужно стараться не трогать внешнюю поверхность маски — если же потрогали, то руки надо тщательно вымыть с мылом или продезинфицировать иным способом. Влажную маску нужно сменить на сухую, пропитанная влагой маска неэффективна. Вторично одноразовую маску использовать нельзя, поношенное средство индивидуальной защиты надо выбрасывать в мусорную корзину.

При этом носить это средство защиты рекомендуется в общественных местах — а не в открытых пространствах на свежем воздухе, где вы не контактируете с другими людьми.

«Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе», — добавили в Минздраве.

Эту информацию подтверждает и заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии РФ Александр Горелов

«На улице маски вообще не нужны. На открытом воздухе получить высокую концентрацию вируса невозможно. Но если вы идете в закрытое помещение с большим количеством людей — в метро, магазин и так далее — тут, да, надо надеть маску. Мы же говорим о капельной инфекции», — заявил специалист.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своих рекомендациях для борьбы с пандемией коронавируса публикует инструкцию, аналогичную рекомендациям российского Минздрава. Ни слова про то, какой стороной надевать маску, там не сказано.

Стоит добавить, что накануне бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что маску надо носить и на улице. По его словам, соблюдать социальную дистанцию на улицах не всегда возможно.

«В повседневном понимании улицы обязательно ношение этих масок должно быть», — считает Онищенко.

Кроме того, депутат опроверг миф о бесполезности маски для здорового человека. Он рассказал, что вирус очень часто передается с маленькими капельками слюны, которые могут попасть на человека во время разговора.

«Когда человек разговаривает, они физиологически выделяются, и как раз в этих микрокапельках находятся возбудители, если человек заражен», — пояснил Онищенко.

Он отметил, что тканые, матерчатые или марлевые маски «эти капельки задерживают».

МЧС РФ ранее рекомендовало не носить маски на улице, чтобы дышать свежим воздухом, и надевать их только в местах скопления людей.