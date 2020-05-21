Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВОЗ сделала заявление по поводу ситуации с COVID-19 в Москве 

Алиса Селезнёва 20 минут назад
ВОЗ сделала заявление по поводу ситуации с COVID-19 в Москве
Фото: ТАСС
Москва находится только в начале фазы стабилизации по COVID-19, так как заболеваемость еще высокая. Об этом РИА Новости заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
«В последнее время мы наблюдаем снижение темпов роста по заболеванию, но цифры все еще высоки, и мы можем только сказать, что это начало фазы стабилизации», — пояснила она.
По словам представителя ВОЗ в России, говоря о стабилизации ситуации, стоит ориентироваться на регулярное и значительное сокращение числа новых случаев, а также на показатель воспроизводства, который должен быть меньше единицы.
«Рамблер» писал, что за последние сутки в Москве выявили 2913 человек с коронавирусом, за все время наблюдения в городе зарегистрировали 155 219 таких пациентов. При этом в столице второй день подряд фиксируют менее 3 тысяч новых случаев COVID-19.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса пожаловались на свои пенсии
Общество , Новости Москвы , Мелита Вуйнович , ВОЗ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Милонов потребовал запретить негативные новости
Милонов потребовал запретить негативные новости
Зеленского обвинили в гибели детей в Донбассе
Зеленского обвинили в гибели детей в Донбассе
Мужчина в Москве поссорился с бабушкой и задушил ее
Мужчина в Москве поссорился с бабушкой и задушил ее
Китай предрек ухудшение отношений России и США
Китай предрек ухудшение отношений России и США
«Я получаю много денег, реально много денег»
«Я получаю много денег, реально много денег»
Видео
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
06:20
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
02:20
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
Происшествия Криминал
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
01:38
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
Происшествия
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
01:16
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
Общество
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
01:35
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
Общество
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
02:11
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
Общество
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
01:10
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
Происшествия
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
01:44
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
В мире
Появилось видео выпавшего в Москве 20-го мая снега
01:08
Появилось видео выпавшего в Москве 20-го мая снега
Происшествия
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
00:42
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение