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Милонов потребовал запретить негативные новости 

Артём Кульша 34 минуты назад
Милонов потребовал запретить негативные новости
Фото: РИА Новости
Публикацию негативных новостей следует запретить во время действия режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает News.ru, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Милонов, как сообщал «Рамблер», — член фракции партии «Единая Россия» в Государственной думе, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Недавно он направил обращение главе Союза журналистов России Владимиру Соловьеву. В нем парламентарий предложил запретить средствам массовой информации (СМИ) публиковать негативные новости до окончания режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции.
По мнению Милонова, недобросовестные журналисты с целью привлечения внимания вбрасывают сообщения, которые вызывают отрицательные эмоции, что, в свою очередь, усугубляет стресс, в котором в настоящее время пребывает часть граждан.
«Наша страна должна получить глоток свежего информационного воздуха и позитива во время черного времени разгула коронавирусного поветрия», — убежден он.
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Комментарии 1
Общество , Владимир Соловьев , Виталий Милонов , Единая Россия , Госдума
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