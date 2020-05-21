Милонов потребовал запретить негативные новости 

Виталий Милонов. Публикацию негативных новостей следует запретить во время действия режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает News.ru, заявил депутат Госдумы

Милонов, как сообщал «Рамблер», — член фракции партии «Единая Россия» в Государственной думе, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Недавно он направил обращение главе Союза журналистов России Владимиру Соловьеву . В нем парламентарий предложил запретить средствам массовой информации (СМИ) публиковать негативные новости до окончания режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции.

По мнению Милонова, недобросовестные журналисты с целью привлечения внимания вбрасывают сообщения, которые вызывают отрицательные эмоции, что, в свою очередь, усугубляет стресс, в котором в настоящее время пребывает часть граждан.