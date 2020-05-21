Неоказание онкологической помощи опровергли

Онкологическая помощь оказывается жителям Москвы в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения города.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в ряде средств массовой информации появились сообщения о том, что во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 москвичам не в полном объеме оказывается онкологическая помощь.

Причиной этого якобы стало закрытие стационаров, которые оказывают помощь больным раком, или их перепрофилирование в стационары для больных коронавирусной инфекцией.

«Заявления СМИ категорически не соответствуют действительности», — сообщили в Департаменте здравоохранения столицы.

Там заверили, что ни один стационар, оказывающий помощь пациентам с онкологией, не был закрыт или перепрофилирован. Более того, для Городской клинической онкологической больницы (ГОКБ) №1 были предоставлены 100 дополнительных коек на базе Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии (НИКИО) имени Свержевского по причине перепрофилирования федеральных центров.

Также было организовано проведение на дому гормонотерапии пациентам с опухолями предстательной и молочной желез.