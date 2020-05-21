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Число жертв коронавируса в России превысило 3 тысячи 

Мария Иванова 1 час назад
Число умерших россиян с коронавирусом превысило 3000
Фото: РИА Новости
За последние сутки в России умерли 127 пациентов с подтвержденным новым коронавирусом, общее количество умерших достигло 3099. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
За прошлые сутки в стране умерли 135 пациентов с коронавирусом (самый высокий прирост смертей), днем ранее — 115 человек.
Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что смертность от коронавируса в России в три-четыре раза меньше, чем во многих странах Европы и США. По его мнению, это может быть связано с тем, что популяционный иммунитет россиян выше.
Как сообщал «Рамблер», за последние сутки число пациентов с коронавирусом в стране выросло на 8849, до 317 554 человек в 85 регионах, 92 681 из них уже выздоровели.
Накануне был зафиксирован прирост в 8764 человека, за день до этого — 9263, еще днем ранее — 8926.
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Общество , Александр Гинцбург
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