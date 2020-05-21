Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число умерших россиян с коронавирусом превысило 3000 

Lenta.ru 1 час назад
Число умерших россиян с коронавирусом превысило 3000
Фото: ТАСС
Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 3099, за последние сутки зафиксировано 127 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в четверг, 21 мая.
Всего в стране выявлено 317 554 заболевших в 85 регионах.
Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в РФ причину смерти пациентов с коронавирусом устанавливают путем вскрытия, а эта практика «помогает вести точные подсчеты».
По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 21 мая достигло 4,99 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост заразившихся за сутки составил 99,5 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 328 115 пациентов, более 1,89 миллиона человек выздоровели.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса пожаловались на свои пенсии
Последние новости
В России предупредили о возможном росте смертности от рака В России предупредили о возможном росте смертности от рака Раскрыт образ жизни россиян после пандемии Раскрыт образ жизни россиян после пандемии В России за сутки выявили 8849 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 8849 новых случаев заражения коронавирусом
Общество , Дмитрий Песков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Милонов потребовал запретить негативные новости
Милонов потребовал запретить негативные новости
Зеленского обвинили в гибели детей в Донбассе
Зеленского обвинили в гибели детей в Донбассе
Мужчина в Москве поссорился с бабушкой и задушил ее
Мужчина в Москве поссорился с бабушкой и задушил ее
Китай предрек ухудшение отношений России и США
Китай предрек ухудшение отношений России и США
Беспилотный «Уголовник»: почему Су-57 беспокоит США
Беспилотный «Уголовник»: почему Су-57 беспокоит США
Видео
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
06:20
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
02:20
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
Происшествия Криминал
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
01:38
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
Происшествия
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
01:16
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
Общество
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
01:35
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
Общество
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
02:11
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
Общество
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
01:10
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
Происшествия
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
01:44
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
В мире
Появилось видео выпавшего в Москве 20-го мая снега
01:08
Появилось видео выпавшего в Москве 20-го мая снега
Происшествия
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
00:42
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение