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Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео 

Алевтина Жаркова 15 минут назад
В Анапе соседка по многоквартирному дому учинила скандал около подъезда из-за того, что у одной из жительниц не оказалось маски. Пожилая женщина отказалась пустить в помещение девушку с детьми, в связи с отсутствием у них средств индивидуальной защиты.
Она с криком и руганью объясняла, что сейчас действует масочный режим, а ее оппонент снимала истерику пенсионерки на видео. В итоге буйная старушка разрешила пройти семье в подъезд через пожарную дверь. По свидетельствам соседей, это уже не первая ее выходка. Недавно женщина разбила камнем окно в машине.
Общество , Видео , Анапа
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