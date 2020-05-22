Россиянам назвали поводы для вызова скорой при COVID

Лев Авербах. В случае заражения коронавирусу скорую следует вызывать в крайнем случае. Его в разговоре с «Росбалтом» назвал директор и главврач частной скорой помощи в Петербурге

«Если у вас нет сопутствующих заболеваний и вы моложе 65 лет, не стоит стремиться вызывать скорую», — сказал он.

По его словам, главный повод для вызова врачей — затрудненное дыхание и одышка. В такой ситуации пациента отвезут в больницу и сделают КТ. Если процент поражения легких окажется меньше 20, то можно будет продолжить домашнее лечение. При этом доктор должен правильно оценить клиническую картину и состояние больного, прежде чем отпускать домой.

Авербах уточнил, что в стационаре главная помощь представлена в виде кислородной поддержки, поскольку по сих пор нет эффективных препаратов для лечения COVID-19. Если кислородного сопровождения не требуется, лучше лечиться вне стен больницы.

Главврач частной скорой добавил, что болеть дома безопаснее, чем в медучреждении. Он напомнил, что больше 80 процентов пациентов переносят заболевание в легкой форме и без осложнений.

Лечиться при коронавирусе следует так же, как при ОРВИ: больше пить, следить за питанием, проветривать помещение, проводить влажную уборку, меньше двигаться и напрягать организм.

По данным на 22 мая, за время эпидемии в России выявлено 326,5 тысячи случаев заражения. Почти 100 тысяч человек поправились, еще 3249 скончались.