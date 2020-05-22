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Россиянам назвали поводы для вызова скорой при коронавирусе 

Lenta.ru и ещё 18 41 минуту назад
Россиянам назвали поводы для вызова скорой при COVID
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
В случае заражения коронавирусу скорую следует вызывать в крайнем случае. Его в разговоре с «Росбалтом» назвал директор и главврач частной скорой помощи в Петербурге Лев Авербах.
«Если у вас нет сопутствующих заболеваний и вы моложе 65 лет, не стоит стремиться вызывать скорую», — сказал он.
По его словам, главный повод для вызова врачей — затрудненное дыхание и одышка. В такой ситуации пациента отвезут в больницу и сделают КТ. Если процент поражения легких окажется меньше 20, то можно будет продолжить домашнее лечение. При этом доктор должен правильно оценить клиническую картину и состояние больного, прежде чем отпускать домой.
Авербах уточнил, что в стационаре главная помощь представлена в виде кислородной поддержки, поскольку по сих пор нет эффективных препаратов для лечения COVID-19. Если кислородного сопровождения не требуется, лучше лечиться вне стен больницы.
Главврач частной скорой добавил, что болеть дома безопаснее, чем в медучреждении. Он напомнил, что больше 80 процентов пациентов переносят заболевание в легкой форме и без осложнений.
Лечиться при коронавирусе следует так же, как при ОРВИ: больше пить, следить за питанием, проветривать помещение, проводить влажную уборку, меньше двигаться и напрягать организм.
По данным на 22 мая, за время эпидемии в России выявлено 326,5 тысячи случаев заражения. Почти 100 тысяч человек поправились, еще 3249 скончались.
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Комментарии 7
Общество , Лев Авербах , Росбалт , Санкт-Петербург
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