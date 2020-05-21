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Россияне назвали главные минусы самоизоляции 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Россияне назвали главные минусы самоизоляции
Фото: РИА Новости
Большинство россиян отмечает, что за месяц самоизоляции одной из главных сложностей для них стала нехватка живого общения, следует из результатов исследования Центра изучения потребительского поведения Роскачества, проведенного совместно с компанией Online Market Intelligence.
В исследовании участвовало 1047 респондентов в возрасте старше 18 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.
Одной из основных сложностей стала нехватка живого общения: на нее указали 56% респондентов, 30% из которых стараются восполнять ее с помощью современных электронных способов связи, а еще 26% считают, что никакое онлайн-общение не заменит личного взаимодействия. При этом больше всего живого общения не хватает женщинам (60%) и молодым людям в возрасте от 18 до 24 лет (67%), тогда как мужчины говорят об этом несколько реже (52%).
Роскачество также указывает, что большинство российских семей в условиях самоизоляции живут достаточно дружно: у 44% респондентов не возникало никаких сложностей в отношениях, еще 23% отметили, что иногда было сложно, но их семьям удалось адаптироваться к новым условиям.
Основными источниками информации о ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, участники исследования назвали новостные интернет-ресурсы (78%), а также телевидение и социальные сети (60% и 59% соответственно). Новости из социальных сетей чаще других узнают молодые люди в возрасте 18-24 лет (76%) и 25-34 лет (66%), тогда как люди в возрасте 45 лет и старше используют для этого телевидение (45-54 лет — 72% и более 55 лет — 79%), следует из результатов исследования.
"Большинство респондентов (74%) считают, что СМИ перенасыщены новостями, связанными с пандемией. При этом каждый четвертый опрошенный (23%) считает, что информация подается в достаточном количестве", — сообщает Роскачество, уточняя, что эти доли не различается в зависимости от возраста, пола, регионов страны или размера города проживания.
Всего же 69% опрошенных указали, что из-за введенных ограничительных мер качество их жизни за последний месяц ухудшилось. "Труднее всего переживать такие изменения москвичам — негативные тенденции отметили 77% опрошенных. Наименее затронуты современными реалиями оказались молодые мужчины в возрасте 18-24 лет — примерно половина респондентов этого возраста (53%) отметила ухудшение качества жизни", — говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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