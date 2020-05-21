В четверг, 21 мая, онлайн-кинотеатр Okko покажет аниме о людях, которым технологии позволили жить до 120 лет без болезней, проведет антистресс-тренировку и медитацию с Чулпан Хаматовой.

Утром, в 9:00, Okko проведет для зрителей тренировку Total Stretch , способствующую глубокому расслаблению, снимающую мышечное напряжение и улучшающую гибкость суставов. Новая тренировка в рамках проекта #ФитнесПротивВируса поможет справиться со стрессом.

В 12:00 зрителей ждет мультфильм «Черный Квадрат» , в котором герой картины Малевича покидает холст и отправляется в увлекательное путешествие. Веселый образовательный сериал предназначен для тех, кто относит себя к взрослым детям.

В 16:00 — премьера «Human Lost: Исповедь неполноценного человека». Аниме-антиутопия о революционных медицинских технологиях, которые позволяют людям прожить 120 лет без болезней. Однако достижения науки приводят к социальному расслоению и феномену, когда отключенные от новой системы люди становятся увечными и уродливыми.

В 19:00 зрителей ждет пьеса Лермонтова «Маскарад» от Малого театра — классический спектакль под музыку Хачатуряна и Брамса о жестоком мире, где нравственность ходит по острию ножа. Режиссер — народный артист России Андрей Житинкин

В 22:00 зрители Okko смогут помедитировать под звуки африканской саванны и голос Чулпан Хаматовой. Virry Life — ежедневная медитация , которая поможет оказаться на природе даже во время самоизоляции.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день.