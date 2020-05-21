Внучка легендарного маршала бронетанковых войск Павла Полубоярова Елена Теплова рассказала, как ее дед вместе со своим танковым корпусом в декабре 1942-го года прорывался в тыл фашистов, чтобы освободить поселок Кантемировка. В этом поселке находился важнейший транспортный узел, через который немецкое командование планировало направить помощь оказавшейся в окружении армии генерала Паулюса. Полубояров принял решение использовать тактику "Подкова Цезаря" для выполнения поставленной задачи по освобождению Кантемировки. Удары по вражеским объектам наносились одновременно с разных позиций. В итоге поселок был освобожден, а важный транспортный узел перерезан для врага. Другие истории времен ВОВ собраны в уникальном проекте "Дорога памяти" на сайте Министерства обороны РФ.
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
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