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В России могут ввести новое наказание за шум по ночам 

ТК «Звезда» и ещё 5 40 минут назад
В России могут ввести новое наказание за шум по ночам
Фото: РИА Новости
Ответственность для ресторанов и строек предложил внести в КоАП Совет Федерации.
Рестораны могут начать наказывать за громкую музыку, а стройки — за шумные работы по ночам. Такую инициативу предложили внести в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ в Совете Федерации.
По словам первого зампреда комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой, проект нового КоАП предусматривает только ответственность за нарушение тишины и покоя в быту.
«Не в меньшей степени, чем беспокойные соседи, нарушать права россиян на отдых в ночное время могут расположенные рядом с жильем кафе и рестораны, проведение строительных или иных шумных работ ночью», — заметила она в беседе с РИА Новости.
Важно, добавила Рукавишникова, чтобы правонарушения пресекали именно сотрудники полиции, которые наделены полномочиями, отсутствующими у муниципальных служащих.
Предложение Совфед внес в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях.
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Комментарии
Общество , Совет Федерации , РИА Новости
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