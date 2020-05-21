В России могут ввести новое наказание за шум по ночам 

Все новости на карте

Ответственность для ресторанов и строек предложил внести в КоАП Совет Федерации

Рестораны могут начать наказывать за громкую музыку, а стройки — за шумные работы по ночам. Такую инициативу предложили внести в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ в Совете Федерации.

По словам первого зампреда комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой, проект нового КоАП предусматривает только ответственность за нарушение тишины и покоя в быту.

«Не в меньшей степени, чем беспокойные соседи, нарушать права россиян на отдых в ночное время могут расположенные рядом с жильем кафе и рестораны, проведение строительных или иных шумных работ ночью», — заметила она в беседе с РИА Новости.

Важно, добавила Рукавишникова, чтобы правонарушения пресекали именно сотрудники полиции, которые наделены полномочиями, отсутствующими у муниципальных служащих.

Предложение Совфед внес в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях.