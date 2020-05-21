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В СФ предлагают штрафовать за плохую уборку подъездов и дворов 

РИА Новости 1 час назад
За грязные подъезды и дворы предложили наказывать
Фото: РИА Новости
В Совете Федерации предлагают ввести в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ ответственность за несвоевременную или некачественную уборку подъездов и дворов.
Такая инициатива содержится в предложениях комитета Совфеда по конституционному законодательству в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях (есть в распоряжении РИА Новости).
Как пояснила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, сенаторы предлагают закрепить в новом КоАП РФ наиболее распространённые составы административных правонарушений в сфере благоустройства территорий.
В их числе — нарушение правил содержания территории общего пользования, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка, несвоевременная или некачественная уборка таких мест, а также "нарушение режима выкашивания сорной (самосевной) травянистой растительности".
Также предлагается наказывать за повреждение зеленых насаждений, в том числе "причинение вреда кроне, стволу, ветвям древесно-кустарниковых растений, повреждение надземной части и корневой системы травянистых растений, нарушение целостности живого надпочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений вредными веществами".
Как отметила Рукавишникова, все эти составы административных правонарушений предложены регионами и актуальны практически для всех.
"В проекте нового КоАП РФ этих составов правонарушений не было, хотя они чрезвычайно важны, в первую очередь, для реального повышения уровня жизненного комфорта. Они направлены на соблюдение чистоты и порядка на детских и спортивных площадках, на тротуарах и в общественных пространствах, во дворах частных и многоквартирных домов", — сказал она.
Сенатор подчеркнула, что принципиально важно наделить полномочиями по администрированию этих правонарушений региональные органы власти и местного самоуправления, которые реально могут оперативно выявлять и пресекать нарушения.
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Комментарии
Общество , Ирина Рукавишникова , Совет Федерации , РИА Новости
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