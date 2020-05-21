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Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции 

Вадим Дроздов 31 минуту назад
В Крыму с 18 мая был отменен режим самоизоляции. Это означает, что открылись почти все магазины и учреждения сферы обслуживания, люди могут свободно выходить на улицу. Также вновь был запущен самый длинный троллейбусный маршрут из Симферополя в Ялту. То есть на полуострове вновь можно свободно передвигаться. При этом необходимо строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. В магазинах и других заведениях не обслуживают посетителей без масок. Кроме этого до сих пор остаются закрыты заведения из сферы развлечений: рестораны, кафе, бары, торговые центры, аквапарки, СПА и др.
Общество , Видео , Республика Крым
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