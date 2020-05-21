Раскрыт образ жизни россиян после пандемии 

Старые привычки вернутся в образ жизни россиян после пандемии коронавируса, но с некоторыми изменениями, считает доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Свое видение будущего он раскрыл в интервью «Ленте.ру».

«Люди все-таки не будут вести себя как раньше, потому что память об этих временах навсегда остается», — сказал вирусолог.

Одной из новых приобретенных во время пандемии привычек он назвал сокращение физических контактов — например, отказ от обнимания при встрече. «Это не такое уж и вредное новое свойство общества», — заметил Аграновский.

Ранее в мае Аграновский назвал послушность граждан полезным качеством в период пандемии коронавируса. Кроме того, вирусолог усомнился в том, что необходимость режима самоизоляции сохранится до конца 2020 года.