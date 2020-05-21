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Мужчины с ожирением оказались наиболее уязвимы перед COVID-19 

News.ru и ещё 7 1 час назад
Названа наиболее уязвимая перед COVID категория людей
Фото: © EPA
Американские учёные проанализировали данные о пациентах, госпитализированных с коронавирусом в Чикаго, и выделили категорию наиболее склонную к тяжёлой форме заболевания — пожилых мужчин с выраженным ожирением.
По информации ознакомившегося с исследованием издания «Ридус», в более четверти пациентов с коронавирусом попали на искусственную вентиляцию лёгких, а каждый седьмой интубированный пациент скончался.
Уязвимые группы населения, которые подвергаются риску более тяжёлого клинического течения, связанного с COVID-19, — как правило, пенсионеры, мужчины и люди с ожирением, — отмечено в сообщении.
Исследователи изучившие течение болезни 564 американцев отметили, что болезни сердца и почек особенно не влияли на течение COVID-19.
Как писал NEWS.ru, не менее 4,9 миллиона человек заразились коронавирусом за почти полгода, прошедшие с появление первых пациентов в китайском городе Ухань. Более 320 тысяч заражённых.
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Общество , Чикаго
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