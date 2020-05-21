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Число жертв коронавируса в Москве возросло до 1794 

Газета.Ru и ещё 10 1 час назад
Выросло число умерших пациентов с COVID-19 в Москве
Фото: ТАСС
В Москве скончались еще 68 пациентов с COVID-19, сообщили в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Таким образом, общее число умерших в столице достигло 1 794,
Накануне сообщалось о кончине 75 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Общество , ВОЗ , Москва
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