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Варвара Караулова выйдет замуж за адвоката 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Варвара Караулова выйдет замуж за своего адвоката
Фото: ТАСС
Осужденная за попытку присоединиться к «Исламскому государству» (запрещено в России) Варвара Караулова намерена выйти замуж за адвоката Олега Елисеева.
«Скоро состоится наша свадьба с Варварой Карауловой. В связи с некоторыми ограничениями, установленными в нашей стране коронавирусом, сама свадьба пройдет в узком семейном кругу. Поэтому прошу простить всех, кого хотим, но не можем пригласить на мероприятие. Мы еще соберемся и увидимся со всеми нашими друзьями. В общем, я похвастался», — сообщил Елисеев в социальных сетях, передает агентство «Москва».
Караулову задержали в октябре 2015 года в Турции за попытку примкнуть к ИГ* (запрещена в России). Она втайне от близких улетела в Стамбул, где с группой россиян попыталась попасть в Сирию. Девушку осудили. Позже она раскаялась, заявив, что связь с вербовщиком основывалась не на том, что он был членом организации, а на любви к нему.
В апреле Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Карауловой, которая провела в тюрьме 3,5 года. 27 апреля Караулова вышла из колонии.
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Комментарии
Общество , Варвара Караулова , Олег Елисеев , АГН "Москва"
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