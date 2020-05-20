Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доктор Мясников рассказал о попадании в перестрелку в американском госпитале 

Lenta.ru 1 час назад
Доктор Мясников попал в перестрелку в госпитале США
Фото: РИА Новости
Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, рассказал о посещении американского госпиталя и негативно оценил царящую там обстановку. В опубликованном фрагменте интервью ведущему Владимиру Соловьеву специалист также вспомнил, как попал в перестрелку в медучреждении.
По словам главврача московской больницы №71, в Нью-Йорке существует несколько крупных госпиталей-монстров, но несмотря на такие размеры, они переполнены.
«Это ад. Там стреляют прямо в палате. Стреляют даже в приемном покое, я лично свидетель», — оценил Мясников обстановку в учреждениях.
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу вспомнил, как навещал знакомую, которая работает в американском госпитале. Специалист рассказал, что стал свидетелем перестрелки, во время которой вместе с коллегой были «на линии огня»: один мужчина гнался за другим и стрелял в него.
«Ситуация: дежуришь, выстрел, открывается дверь, к тебе вбегает человек и держится за живот, падает. Эта сволочь и меня подстрелила, у меня лично такое было», — сообщил Мясников о еще одном инциденте.
Мясников с 2010 года работает главным врачом клинической больницы №71 им. М. Е. Жадкевича. С 1982 года вел медицинскую практику за рубежом. В США медик подтверждал врачебный диплом. Работал в Медицинском центре Нью-Йоркского государственного университета. Мясников — член Американской медицинской ассоциации.
Доктор был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2018 года и Сергея Собянина — на выборах мэра Москвы. Также снимался в ролике в поддержку поправок в Конституцию России. Регулярно появляется в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», а также ведет трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live».
Видео дня. Палец обогатил Никаса Сафронова на 300 000 долларов
Последние новости
Цены на газ в России оказались выше европейских Цены на газ в России оказались выше европейских Названа цель России в эпоху постпандемии Названа цель России в эпоху постпандемии Российским городам предрекли массовый исход жителей Российским городам предрекли массовый исход жителей
Комментарии
Общество , Сергей Собянин , Владимир Соловьев , Александр Мясников , Владимир Путин , Нью-Йорк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
«Волшебство»: вид Бабкиной поразил фанатов
«Волшебство»: вид Бабкиной поразил фанатов
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Хафтар ставит зарубежных союзников в глупое положение
Хафтар ставит зарубежных союзников в глупое положение
Видео
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
00:42
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
00:55
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
00:50
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
00:24
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
00:36
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
00:27
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
Происшествия
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
04:05
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
Шоу-бизнес
«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского
03:44
«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского
Украина В мире
В США испугались нового российского беспилотника
01:50
В США испугались нового российского беспилотника
Армия Войска
В Москве произошла стрельба
01:05
В Москве произошла стрельба
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение