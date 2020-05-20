Доктор Мясников попал в перестрелку в госпитале США

Врач Александр Мясников , известный телезрителям как доктор Мясников, рассказал о посещении американского госпиталя и негативно оценил царящую там обстановку. В опубликованном фрагменте интервью ведущему Владимиру Соловьеву специалист также вспомнил, как попал в перестрелку в медучреждении.

По словам главврача московской больницы №71, в Нью-Йорке существует несколько крупных госпиталей-монстров, но несмотря на такие размеры, они переполнены.

«Это ад. Там стреляют прямо в палате. Стреляют даже в приемном покое, я лично свидетель», — оценил Мясников обстановку в учреждениях.

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу вспомнил, как навещал знакомую, которая работает в американском госпитале. Специалист рассказал, что стал свидетелем перестрелки, во время которой вместе с коллегой были «на линии огня»: один мужчина гнался за другим и стрелял в него.

«Ситуация: дежуришь, выстрел, открывается дверь, к тебе вбегает человек и держится за живот, падает. Эта сволочь и меня подстрелила, у меня лично такое было», — сообщил Мясников о еще одном инциденте.

Мясников с 2010 года работает главным врачом клинической больницы №71 им. М. Е. Жадкевича. С 1982 года вел медицинскую практику за рубежом. В США медик подтверждал врачебный диплом. Работал в Медицинском центре Нью-Йоркского государственного университета. Мясников — член Американской медицинской ассоциации.