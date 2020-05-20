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Соловьев вступился за Мясникова 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 36 минут назад
Ведущий Владимир Соловьев вступился за врача Александра Мясникова, который ранее, говоря о коронавирусе, заявил, что «кому положено умереть — помрут».
«Наверное, им нравится доктора Мясникова больно укусить. Мясникова не укусишь», — отметил Соловьев в передаче «Спасибо, доктор», передает РИА «Новости».
Сам Мясников говорил, что его критики особо отмечали, что он — официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Соловьев отметил, что недоброжелатели таким способом пытались очернить россиян и методы борьбы с пандемией.
«Ну так они и получают деньги за то, чтобы тебя опорочить. И сказать, что власти ничего не понимают и в стране все плохо, — это их (критиков Мясникова. — прим ВЗГЛЯД) задача базовая», — сказал телеведущий.
Напомним, Мясников объяснил свои слова о том, что все люди переболеют коронавирусом, а «кому положено умереть — помрут» тем, что они были вырваны из контекста.
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Общество , Видео , Владимир Соловьев , Александр Мясников , РИА Новости
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