«Наверное, им нравится доктора Мясникова больно укусить. Мясникова не укусишь», — отметил Соловьев в передаче «Спасибо, доктор», передает РИА «Новости».

Сам Мясников говорил, что его критики особо отмечали, что он — официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Соловьев отметил, что недоброжелатели таким способом пытались очернить россиян и методы борьбы с пандемией.

«Ну так они и получают деньги за то, чтобы тебя опорочить. И сказать, что власти ничего не понимают и в стране все плохо, — это их (критиков Мясникова. — прим ВЗГЛЯД) задача базовая», — сказал телеведущий.

Напомним, Мясников объяснил свои слова о том, что все люди переболеют коронавирусом, а «кому положено умереть — помрут» тем, что они были вырваны из контекста.