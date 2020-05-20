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«Мясникова не укусишь» 

Вероника Полынина и ещё 4 7 минут назад
Телеведущий Владимир Соловьев поддержал врача Александра Мясникова после его слов о том, что кому положено умереть от коронавируса — умрут.
Как сообщал «Рамблер», ранее главный врач московской Городской клинической больницы имени Жадкевича (ГКБ №71) и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников в эфире шоу «Соловьев Live» выразил уверенность, что однажды все люди переболеют коронавирусной инфекцией, а «кому положено умереть — все равно умрут». После этой фразы доктора Мясникова раскритиковали в СМИ и социальных сетях.
В эфире программы «Спасибо, доктор!» Соловьев предположил, что критики пытаются опорочить Мясникова и методы борьбы с пандемией в России в целом.
«Ну так они и получают деньги за то, чтобы тебя опорочить. <…> И сказать, что власти ничего не понимают и в стране все плохо, — это их задача базовая», — заявил Соловьев Мясникову.
Он также отметил, что критикам «нравится доктора Мясникова больно укусить», однако «Мясникова не укусишь».
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Общество , Видео , Владимир Соловьев , Александр Мясников
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