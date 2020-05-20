Астролог объяснил атаку коронавируса на Ухань 

Астролог Павсекакий (Виктор) Богданов назвал Ухань «геопатогенной» зоной и заявил, что именно из-за этого город стал первым очагом коронавируса. Об этом сообщает Nation News.

Как писал «Рамблер», за время эпидемии коронавирусом в Китае заразились более 84 тысяч человек, большинство из них — жители провинции Хубэй и ее столицы Уханя.

«Ухань — это геопатогенная зона. Там зафиксированы разломы ядра Земли. Это сопровождается изменением электромагнитного поля и других параметров на поверхности», — заявил Богданов.

По его мнению, все это приводит ко множеству «негативных событий». Астролог заявил, что в древности люди «всё чувствовали» и не строили города в таких местах. По его словам, гороскоп предсказывает, что в ближайшие 20-30 лет все жители покинут Ухань.