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Астролог объяснил атаку коронавируса на Ухань 

Мария Иванова 1 час назад
Астролог объяснил атаку коронавируса на Ухань
Фото: РИА Новости
Астролог Павсекакий (Виктор) Богданов назвал Ухань «геопатогенной» зоной и заявил, что именно из-за этого город стал первым очагом коронавируса. Об этом сообщает Nation News.
Как писал «Рамблер», за время эпидемии коронавирусом в Китае заразились более 84 тысяч человек, большинство из них — жители провинции Хубэй и ее столицы Уханя.
«Ухань — это геопатогенная зона. Там зафиксированы разломы ядра Земли. Это сопровождается изменением электромагнитного поля и других параметров на поверхности», — заявил Богданов.
По его мнению, все это приводит ко множеству «негативных событий». Астролог заявил, что в древности люди «всё чувствовали» и не строили города в таких местах. По его словам, гороскоп предсказывает, что в ближайшие 20-30 лет все жители покинут Ухань.
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