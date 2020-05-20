«Филиал ада»: Мясников о стрельбе в больницах

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«Филиал ада»: Мясников рассказал о стрельбе в больницах США 

Мария Иванова 36 минут назад
Представитель информационного центра по коронавирусу Александр Мясников заявил, что в американских больницах нередко происходит стрельба, это может еще сильнее усугубить ситуацию во время пандемии. Отрывок из интервью с доктором телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в своем Telegram-канале.
«Кому положено — все равно умрут": Мясников о коронавирусе
Мясников отметил, что в Нью-Йорке сейчас переполнены «госпитали-монстры».
«Это ад. Там стреляют прямо в палате, там стреляют в приемном покое. Я лично свидетель. Там ситуация, когда ты дежуришь, сидишь — выстрел, открывается дверь, вбегает человек, держась за живот, и падает», — рассказал он.
По словам доктора, однажды он вместе с другим доктором оказался на линии огня, когда один человек в больнице бежал и стрелял в другого. Мясников отметил, что во время его работы часто привозили полицейских, ставших жертвами стрельбы.
«Чтобы было понятно, что такое американский госпиталь. <…> Это филиал ада, это реально филиал ада», — заключил он.
Как сообщал «Рамблер», по последним данным, США остаются мировым лидером по числу случаев коронавируса. К 20 мая в стране выявили более 1,5 миллиона зараженных, почти 92 тысячи из них скончались, около 290 тысяч выздоровели.
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Общество , Видео , Владимир Соловьев , Александр Мясников , США
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