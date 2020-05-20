Умерла Людмила Рошкован

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Основательница Московского драматического театра "Человек", заслуженный деятель искусств России Людмила Рошкован умерла на 82-м году жизни, сообщил РИА Новости представитель театра.

Дата и место прощания будут известны позже, добавил он.

В последние годы Рошкован занимала должность заслуженного президента театра.