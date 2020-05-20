Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умерла основательница московского театра «Человек» Людмила Рошкован 

РИА Новости 11 минут назад
Умерла Людмила Рошкован
Фото: РИА Новости
Основательница Московского драматического театра "Человек", заслуженный деятель искусств России Людмила Рошкован умерла на 82-м году жизни, сообщил РИА Новости представитель театра.
Дата и место прощания будут известны позже, добавил он.
Людмила Рошкован родилась в 1938 году. В 1961-м она окончила студию Московского театра имени Ленинского комсомола, затем — режиссерский факультет Московского института культуры. С 1966 года работала актрисой и режиссером, в 1974-м стала художественным руководителем театра-студии "Человек". В этом театре начинали такие деятели культуры, как Роман Козак, Игорь Золотовицкий, Александр Феклистов, Валерий Гаркалин, Дмитрий Брусникин и многие другие.
В последние годы Рошкован занимала должность заслуженного президента театра.
Видео дня. Палец обогатил Никаса Сафронова на 300 000 долларов
Последние новости
Полина Гагарина перетанцевала Пухляша из клипа Little big Полина Гагарина перетанцевала Пухляша из клипа Little big Американское издание рассказало о "морском монстре" из России Американское издание рассказало о "морском монстре" из России Рост распространения коронавируса в России остановился Рост распространения коронавируса в России остановился
Общество , Дмитрий Брусникин , Игорь Золотовицкий , Роман Козак , Валерий Гаркалин , Людмила Рошкован , Александр Феклистов , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Госдуме назвали дату открытия российских курортов
В Госдуме назвали дату открытия российских курортов
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
«Волшебство»: вид Бабкиной поразил фанатов
«Волшебство»: вид Бабкиной поразил фанатов
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
Видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
00:27
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
Происшествия
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
04:05
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара на испытаниях корабля Илона Маска
00:22
Опубликовано видео пожара на испытаниях корабля Илона Маска
Наука и техника В мире
Опубликовано видео с места обрушения лестницы в жилом доме
00:14
Опубликовано видео с места обрушения лестницы в жилом доме
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Подмосковье
00:42
Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео с выжившим в лесу ребенком
01:25
Появилось видео с выжившим в лесу ребенком
Происшествия
Опубликовано видео обучения снайперов ВВО
00:44
Опубликовано видео обучения снайперов ВВО
Армия
Избитый охранниками покупатель попал на видео
02:18
Избитый охранниками покупатель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки инвалида из-за парковки
04:26
Опубликовано видео драки инвалида из-за парковки
Происшествия
Появилось видео рассуждений Бони о чипировании
03:01
Появилось видео рассуждений Бони о чипировании
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение