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Богатые россияне скупают бункеры 

Александр Котлеткин 1 час назад
Обеспеченные россияне начали массово скупать бункеры-убежища на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Газета.ru, со ссылкой на Forbes.
Гари Линч, главный менеджер крупного американского производителя бункеров Rising S Company, рассказал, что в первые три месяца 2020 года спрос на убежища вырос на 2000%. В калифорнийской компании Vivos сообщили об увеличении спроса на 1000%, продаж — на 400%.
По словам представителей компаний США, значительно вырос спрос со стороны россиян. По данным российской фирмы «Спецгеопроект», основные заказы на строительство бункеров идут из Москвы (Новая Рига, Рублевка, Ярославка, Дмитровка), Санкт-Петербурга и прилегающих областей. Стоимость бункера под землей начинается от 10 млн руб.
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Общество , Фото , Газета.Ru , Forbes
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