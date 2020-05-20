Пока вы дома: Собянин объяснил высокую смертность в Москве 

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Мишустин рассказал о начавших снимать ограничения регионах

Россия избежала негативных сценариев по коронавирусу, сейчас 14 регионов уже начали снимать ограничения, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Собянин объяснил высокую смертность в Москве

Накапливающийся объём больных в стационарах и реанимациях создаёт нагрузку на систему здравоохранения и генерирует высокую смертность в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

Песков рассказал о лечении от COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил , что в настоящее продолжает лечение от COVID-19 в одной из московских больниц, передает РИА «Новости».

«Кому положено — все равно умрут": Мясников о коронавирусе

Коронавирусной инфекцией COVID-19 рано или поздно переболеют все, и этого не следует бояться — кому положено умереть, все равно умрут

Количество заразившихся в России продолжает снижаться

Количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 8764, до 308 705 человек в 85 регионах.

Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

АГН «Москва»

В России по состоянию на 20 мая выявлено 8764 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах страны, больше всего заразившихся — в Москве, Московской области и Красноярском крае.

Голикова: решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время

Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время.

Пилот оставил новую надпись в небе над Россией

Пилот сделал надпись «Отпуск будет» в небе над Россией. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

В РФ разрабатывают 47 вакцин от COVID-19

В мире выявлено 5 млн случаев заболевания коронавирусом