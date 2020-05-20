Пока вы дома: Собянин объяснил высокую смертность в Москве 

Мишустин рассказал о начавших снимать ограничения регионах
Россия избежала негативных сценариев по коронавирусу, сейчас 14 регионов уже начали снимать ограничения, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Собянин объяснил высокую смертность в Москве
Накапливающийся объём больных в стационарах и реанимациях создаёт нагрузку на систему здравоохранения и генерирует высокую смертность в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
Песков рассказал о лечении от COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее продолжает лечение от COVID-19 в одной из московских больниц, передает РИА «Новости».
«Кому положено — все равно умрут": Мясников о коронавирусе
Коронавирусной инфекцией COVID-19 рано или поздно переболеют все, и этого не следует бояться — кому положено умереть, все равно умрут.
Количество заразившихся в России продолжает снижаться
Количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 8764, до 308 705 человек в 85 регионах.
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
АГН «Москва»
В России по состоянию на 20 мая выявлено 8764 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах страны, больше всего заразившихся — в Москве, Московской области и Красноярском крае.
Голикова: решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время
Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время.
Пилот оставил новую надпись в небе над Россией
Пилот сделал надпись «Отпуск будет» в небе над Россией. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
В РФ разрабатывают 47 вакцин от COVID-19
В настоящее время в России разрабатывают 47 вакцин от коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета Федерации.
В мире выявлено 5 млн случаев заболевания коронавирусом
В мире у 5 млн 630 человек выявлена коронавирусная инфекция. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.