Пилот оставил новую надпись в небе над Россией 

Пилот сделал надпись «Отпуск будет» в небе над Россией. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Согласно им, вчера в первой половине дня легкий самолет Evektor Harmony LSA совершил полет длительностью почти два часа над селом Сидоровка в Новосибирской области. Его маршрут сложился в надпись «Отпуск будет».
Не исключено, что автором надписи является Олег Кобзев. На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», он, управляя таким же самолетом, сделал над той же Сидоровкой надпись «А где все?».
Он рассказал журналистам, что сделал подобное впервые, это было очень непривычно, а в небе буквы получаются более прямыми, чем на бумаге.
Фраза летчика «А где все?» — шутка о влиянии на жизнь россиян пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, а именно режима самоизоляции, введенного из-за нее. Фраза «Отпуск будет» — вероятно, шутка о стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Позавчера президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране стабилизировалась, однако вероятность распространения болезни сохраняется.