Пилот оставил новую надпись в небе над Россией 

Пилот сделал надпись «Отпуск будет» в небе над Россией . Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Согласно им, вчера в первой половине дня легкий самолет Evektor Harmony LSA совершил полет длительностью почти два часа над селом Сидоровка в Новосибирской области. Его маршрут сложился в надпись «Отпуск будет».

Не исключено, что автором надписи является Олег Кобзев . На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», он, управляя таким же самолетом, сделал над той же Сидоровкой надпись «А где все?».

Он рассказал журналистам, что сделал подобное впервые, это было очень непривычно, а в небе буквы получаются более прямыми, чем на бумаге.

Фраза летчика «А где все?» — шутка о влиянии на жизнь россиян пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, а именно режима самоизоляции, введенного из-за нее. Фраза «Отпуск будет» — вероятно, шутка о стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции.