Жарко: медсестра вышла к пациентам в бикини

Тульской медсестре, решившей зайти в палату к пациентам только в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника, сделали замечание. В минздраве области заявили, что такая форма одежды непозволительна. По словам самой девушки, работающей в инфекционном госпитале, она решила не надевать одежду, потому что в защитном костюме очень жарко.

Медсестра в инфекционном госпитале Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в одном купальнике, поверх которого был надет полупрозрачный защитный костюм, маска и перчатки. Как сообщают «Тульские новости», фотографию с медработником прислал в редакцию читатель.

Еще один источник издания заявил, что медик решила не надевать какую-либо иную одежду, потому что в защитном костюме очень жарко. «Девушка не рассчитывала, что костюм будет просвечиваться настолько», — говорится в сообщении.

По словам приславшего снимок читателя газеты, пациенты не были против такого наряда — лишь «смущенно и довольно часто бросали на девушку взгляд».

Минздрав Тульской области сообщил, что сделал сотруднице больницы замечание в связи с неподобающей формой одежды.

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — передает сообщение ведомства РИА «Новости».

С медицинским персоналом была проведена разъяснительная беседа, добавили в тульском минздраве, а в самой больнице усилили контроль над использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты.

Стоит добавить, что в комментариях к статьям раздаются призывы разрешить медикам работать в белье — только защитные костюмы для них надо делать непрозрачными.

«Попробуйте одеть на себя мусорный мешок, сделайте дырку для головы и обмотайте себя скотчем и вы почувствуете что это такое — защитный костюм», — заявила одна из комментаторов, которая раньше, по ее словам, работала в скорой помощи.

«У пользователей соцсети фотография вызывала разные эмоции. Кто-то осудил девушку, а другие наоборот порадовались такому подходу к лечению пациентов», — передает телеканал «Тульский 1», опубликовавший сообщение регионального минздрава.

Фотографии в купальниках специалистов разных профессий регулярно становятся в России поводом для громких скандалов. В прошлом году Татьяна Кувшинникова , учительница из Барнаула, была вынуждена уволиться по собственному желанию через месяц после публикации «вызывающих» фотографий, не выдержав давления со стороны школьного руководства, замучившего ее проверками.

При этом родители учеников как раз поддержали учительницу русского языка и литературы, которую любят дети — именно они поначалу настаивали на том, чтобы Татьяна Кувшинникова осталась в школе, и собрали подписи в защиту преподавательницы.

История началась с того, что на фотографии Кувшинниковой, опубликованные в декабре 2018 года в поддержку зимней Универсиады в Красноярске, обратила внимание мать одного из учеников барнаульской школы №13. Обеспокоенная родительница выслала снимки женщины, которая состоит в Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи», в специальный родительский чат, а после отправила их директору школы Людмиле Кузнецовой

Получив фотографии, руководитель учебного учреждения вызвала Татьяну Кувшинникову в свой кабинет. Она заявила, что так, как одета Кувшинникова на фотографии у замерзшего водоема, «одеваются только проститутки». Юбку выше колена и открытые туфли на высоком каблуке она назвала «пятном на репутации школы» и закончила беседу словами о том, что такими темпами «и до педофилии недалеко».

Вскоре в соцсетях начал распространяться хэштег #учителятожелюди, в рамках которого школьные преподаватели со всех уголков России выкладывают свои фотографии в купальниках, чтобы доказать: педагоги имеют право на частную жизнь и на свои увлечения.

В ноябре 2019 года Правобережный районный суд Магнитогорска отказался восстанавливать на работе в детско-юношеском центре тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко. Ранее женщину уволили из-за эротических фотографий 20-летней давности, опубликованных в интернете. Прокуратура посчитала, что снимки «нарушают нравственные и этические нормы», ущемляя права несовершеннолетних. Родители и воспитанники при этом поддерживают педагога, пишут СМИ.

В марте того же года врача-педиатра Анастасию Орлову из города Кинешма Ивановской области осудили за откровенную фотографию в нижнем белье, которые опубликовала в сторис в Instagram фотохудожница Елена Щеголева

Черно-белые фотографии Орловой разделили общественное мнение, а сама врач заявила, что не стесняется и не боится, и пациенты на нее не жаловались. Всех недовольных попросила прийти к ней на прием и лично высказать претензии.