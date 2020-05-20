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«Пока все продолжается»: вирусологи предостерегли россиян 

Павел Тиунов 1 час назад
«Пока все продолжается»: вирусологи предостерегли россиян
Фото: РИА Новости
Изменение статистики по пациентам, зараженным коронавирусной инфекцией, в положительную сторону радует, но не является поводом для тотального снятия ограничений, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн. По его словам, «пока все продолжается».
За минувшие сутки, как сообщал «Рамблер», в России было зарегистрировано 8764 новых случаев заражения коронавирусом, что значительно ниже показателей предыдущих дней. При этом СМИ отмечают, что параллельно в стране было выписано более 9 тысяч пациентов.
Динамика по выздоровлению не может не радовать, отметил Альштейн. Вирусолог назвал ситуацию «спадом, но не концом» эпидемии.
«Могут быть небольшие подъемы и новые спады. Пока все продолжается. Чтобы говорить о конце эпидемии, должно спуститься до сотен новых случаев в день», — цитирует агентство слова эксперта.
Он отметил, что в вопросе отмены ограничительных мер россиянам лучше всего прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора.
Выражая свое мнение, Альштейн подчеркнул, что для открытия кафе и ресторанов в России ситуация еще достаточно сложная.
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Комментарии
Общество , Роспотребнадзор , РИА Новости
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