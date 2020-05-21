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Спасший сотни жизней Юсупов вернул россиян на родину 

Павел Тиунов и ещё 4 1 час назад
Спасший сотни жизней Юсупов вернул россиян на родину
Фото: Рамблер
Пилот Дамир Юсупов, удостоенный звания Герой России за то, что сумел посадить пассажирский самолет с отказавшими двигателями в кукурузном поле, доставил на родину россиян с Мальты и Кипра, сообщает ТАСС. Речь идет о людях, застрявших за рубежом из-за пандемии коронавируса.
Отмечается, что около 210 россиян были доставлены в Москву спецбортом «Уральских авиалиний».
«Попасть на борт нашим соотечественникам помогали волонтеры акции #МыВместе. Пилотировал самолет Герой России КВС (командир воздушного судна) Дамир Юсупов», — цитирует агентство слова представителя пресс-службы авиакомпании.
Перевозчик также уточнил, что с Мальты самолёт забрал 37 туристов, с Кипра — 173.
Сам Юсупов, комментируя полет, заявил, что на борту лайнера были соблюдены повышенные меры безопасности. Посадка прошла благополучно. Пилот также предположил, что пассажиры остались довольны, тем, что после долгого ожидания наконец-то вернулись на родину.
Инцидент с посадкой на кукурузном поле, как сообщал «Рамблер», произошёл в августе прошлого года. Дамир Юсупов посадил «Аэробус А321» с 226 пассажирами на борту на кукурузное поле неподалеку от аэропорта «Жуковский». У авиалайнера отказали двигатели самолета из-за столкновения со стаей птиц, однако экипажу удалось успешно приземлиться. Никто не погиб.
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Общество , Уральские авиалинии , ИТАР-ТАСС , Кипр , Мальта
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