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В российском регионе внедрят масочное наблюдение 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
В российском регионе внедрят масочное наблюдение
Фото: АГН «Москва»
В Железноводске Ставропольского края внедрят масочное наблюдение, с помощью которого можно будет распознавать лица в масках. Об этом в среду, 20 мая, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.
«Мы первые на юге России внедряем у себя масочное наблюдение. В существующие камеры интеллектуального видеонаблюдения добавляют новый программный модуль, способный распознавать лица в масках», — заявил Моисеев.
По его словам, камера будет считывать и анализировать изображение, а затем составлять на основе полученных данных статистику. Моисеев пояснил, что в настоящее время уже 20 камер, которые расположены в общественных местах, проходят перепрограммирование. В результате, как ожидается, власти региона смогут выявлять нарушителей масочного режима, который действует в Ставропольском крае с 18 мая по 1 июля, а также отслеживать средний индекс ношения масок в общественных местах.
Установка умных устройств в российских городах предусмотрена проектом «Умный город», который реализуется в том числе в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.
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Общество , Евгений Моисеев , ИТАР-ТАСС , Железноводск , Ставропольский Край
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