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ВОЗ: ситуация с коронавирусом в России вошла в фазу стабилизации 

ТАСС 2 часа назад
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
Фото: ТАСС
Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась. Об этом заявила ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"Похоже, что страна находится в фазе стабилизации", — указала она.
При этом Вуйнович подчеркнула, что, хотя темпы распространения инфекции замедлились, необходимо добиваться дальнейшего сокращения новых случаев заражения. "Это очень чувствительный момент, требующий дальнейшего соблюдения физического дистанцирования (даже в случае снятия некоторых ограничений), тщательной гигиены рук, выявления случаев, их тестирования, лечения и изоляции", — отметила она.
По ее словам, отслеживание всех контактов заразившихся и соблюдение карантина критически важны для сохранения положительной тенденции и контроля над эпидемией. "Это похоже на марафон, и я бы сказала, что мы только на полпути", — заключила представитель ВОЗ.

Подсчеты РФ

Россия использует методологию ВОЗ в подсчете статистики по коронавирусу, заявила Вуйнович.
"Россия использует методологию МКБ-10 и руководящие принципы ВОЗ. 16 апреля 2020 года. ВОЗ опубликовала новые методические рекомендации по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти, которые были переведены на русский язык российским Сотрудничающим центром ВОЗ по системам здравоохранения и общественному здоровью, и которые применяются в Российской Федерации, как и прочие рекомендации по кодированию других причин смерти на основе МКБ десятого пересмотра", — сказала она.
Вуйнович также добавила, что ВОЗ публикует все официальные данные, полученные от России. "Как и в любой системе статистики (это стандартная хорошая практика), периодически проводятся внутренние пересмотры (не только касающиеся смертности)", — отметила представитель ВОЗ.
При этом она подчеркнула, что ВОЗ не является контролирующим органом.
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