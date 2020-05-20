Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Я тебя найду и изнасилую» 

Александр Котлеткин 23 минуты назад
Американская модель Пейдж Вулен получила шокирующее сообщение в Instagram.
«Я тебя найду и изнасилую», — пообещал девушке один из ее подписчиков.
По словам Пейдж, она получила это сообщение посреди ночи и почувствовала себя одинокой и парализованной. Когда модель перешла в профиль мужчины, то увидела множество фотографий улыбчивого человека с друзьями, семьей и детьми.
«Он выглядит как нормальный парень! Но хуже всего, что этот человек работает в индустрии моды для женщин. Мне жаль девушек, которые работают с ним», — рассказала Пейдж Daily Star.
Пейдж Вулен успешная модель и блогер. Девушка ведет аккаунт в Instagram, на который подписаны почти 200 тысяч человек. В блоге красотка делится с поклонниками «горячими» снимками и рассказывает о своей жизни. В какой-то момент она устала от пикаперов и создала страницу, где публикует скриншоты самых ужасных подкатов от парней. Ее новая коллекция пополняется почти каждый день.
Видео дня. Палец обогатил Никаса Сафронова на 300 000 долларов
Комментарии 6
Общество , Фото , Газета Daily Star
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медсестру наказали за купальник под прозрачным костюмом
Медсестру наказали за купальник под прозрачным костюмом
Варнава встретила любовь
Варнава встретила любовь
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Опубликовано видео со странным существом в консервах
Опубликовано видео со странным существом в консервах
«Волшебство»: вид Бабкиной поразил фанатов
«Волшебство»: вид Бабкиной поразил фанатов
Видео
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
04:05
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара на испытаниях корабля Илона Маска
00:22
Опубликовано видео пожара на испытаниях корабля Илона Маска
Наука и техника В мире
Опубликовано видео с места обрушения лестницы в жилом доме
00:14
Опубликовано видео с места обрушения лестницы в жилом доме
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Подмосковье
00:42
Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео с выжившим в лесу ребенком
01:25
Появилось видео с выжившим в лесу ребенком
Происшествия
Опубликовано видео обучения снайперов ВВО
00:44
Опубликовано видео обучения снайперов ВВО
Армия
Избитый охранниками покупатель попал на видео
02:18
Избитый охранниками покупатель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки инвалида из-за парковки
04:26
Опубликовано видео драки инвалида из-за парковки
Происшествия
Появилось видео рассуждений Бони о чипировании
03:01
Появилось видео рассуждений Бони о чипировании
Шоу-бизнес
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
00:36
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение