Американская модель Пейдж Вулен получила шокирующее сообщение в Instagram.

«Я тебя найду и изнасилую», — пообещал девушке один из ее подписчиков.

По словам Пейдж, она получила это сообщение посреди ночи и почувствовала себя одинокой и парализованной. Когда модель перешла в профиль мужчины, то увидела множество фотографий улыбчивого человека с друзьями, семьей и детьми.

«Он выглядит как нормальный парень! Но хуже всего, что этот человек работает в индустрии моды для женщин. Мне жаль девушек, которые работают с ним», — рассказала Пейдж Daily Star.

Пейдж Вулен успешная модель и блогер. Девушка ведет аккаунт в Instagram, на который подписаны почти 200 тысяч человек. В блоге красотка делится с поклонниками «горячими» снимками и рассказывает о своей жизни. В какой-то момент она устала от пикаперов и создала страницу, где публикует скриншоты самых ужасных подкатов от парней. Ее новая коллекция пополняется почти каждый день.